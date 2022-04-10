Ситуация неспокойная. Жителей Песочина попросили спрятаться в укрытие и выключить свет

В Песочине, Харьковской области местных жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать светомаскировку. Предупредили о неспокойной ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина а со ссылкой на пресс-службу поселкового совета Песочина.

"Просим всех ради собственной безопасности срочно пройти во временные укрытия, подвальные помещения частных домовладений и с началом комендантского часа соблюдать свет светомаскировку и не выходить на улицы", - пишет пресс-служба.

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