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Ситуація неспокійна. Мешканців Пісочина попросили сховатися в укриття та вимкнути світло

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Неділя 10 квітня 2022 20:07
Ситуація неспокійна. Мешканців Пісочина попросили сховатися в укриття та вимкнути світло Фото: мешканців Пісочина попросили сховатися в укриття та вимкнути світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Пісочині, Харківської області місцевих жителів закликали перебувати в укриттях й дотримуватися світломаскування. Попередили про неспокійну ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу селищної ради Пісочина.

"Просимо всіх заради власної безпеки терміново пройти у тимчасові укриття, підвальні приміщення приватних домоволодінь та з початком комендантської години дотримуватись світломаскування і не виходити на вулиці", - пише пресслужба.

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