"Ситуація непроста": росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку, - Волошин

За його словами, на Запорізькому напрямку, і, зокрема, на Гуляйпільському та Оріховському напрямках, ситуація доволі непроста, але вона мало змінюється. Приблизно тиждень ситуація однакова - противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами-камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій.

"Зокрема, щодо Кам'янського, то противник тут наразі проводить перегрупування сил і засобів, а Сили оборони України намагаються його вибити з Кам'янського і втримати ті позиції, які в нас ще є в цьому населеному пункті", - зазначив Волошин.

Речник додав, що ворог активно застосовує авіацію для того, щоб інші населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, максимально зруйнувати та створити "чорну смугу" для подальшого просування.