"Ситуация непростая": россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин

Ситуация на Запорожском направлении непростая. Российские оккупанты продолжают обстрелы, проводят небольшое количество штурмовых действий, а возле села Каменское враг перегруппировывает силы и средства.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, на Запорожском направлении, и, в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, ситуация довольно непростая, но она мало меняется. Примерно неделю ситуация одинаковая - противник продолжает обстрелы, продолжает удары дронами-камикадзе, применяет авиацию, а также проводит небольшое количество штурмовых действий.
"В частности, относительно Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", - отметил Волошин.
Спикер добавил, что враг активно применяет авиацию для того, чтобы другие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, максимально разрушить и создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.
Напомним, во второй половине июля российские захватчики активизировали штурмовые действия в Васильевском районе Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить оборону в этом районе.
Подразделения 210-го отдельного штурмового полка провели успешную штурмовую операцию и отбросили врага в Запорожской области.
31 июля аналитики проекта Deep State сообщили о якобы оккупации села Каменское. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.