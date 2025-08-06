"Ситуация непростая": россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин

По его словам, на Запорожском направлении, и, в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, ситуация довольно непростая, но она мало меняется. Примерно неделю ситуация одинаковая - противник продолжает обстрелы, продолжает удары дронами-камикадзе, применяет авиацию, а также проводит небольшое количество штурмовых действий.

"В частности, относительно Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что враг активно применяет авиацию для того, чтобы другие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, максимально разрушить и создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.