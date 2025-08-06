RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

"Ситуация непростая": россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин

Фото: Силы обороны дают отпор захватчикам в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ситуация на Запорожском направлении непростая. Российские оккупанты продолжают обстрелы, проводят небольшое количество штурмовых действий, а возле села Каменское враг перегруппировывает силы и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на Запорожском направлении, и, в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, ситуация довольно непростая, но она мало меняется. Примерно неделю ситуация одинаковая - противник продолжает обстрелы, продолжает удары дронами-камикадзе, применяет авиацию, а также проводит небольшое количество штурмовых действий.

"В частности, относительно Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что враг активно применяет авиацию для того, чтобы другие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, максимально разрушить и создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.

Ситуация на фронте

Напомним, во второй половине июля российские захватчики активизировали штурмовые действия в Васильевском районе Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить оборону в этом районе.

Подразделения 210-го отдельного штурмового полка провели успешную штурмовую операцию и отбросили врага в Запорожской области.

31 июля аналитики проекта Deep State сообщили о якобы оккупации села Каменское. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине