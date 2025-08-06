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"Ситуація непроста": росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку, - Волошин

Середа 06 серпня 2025 02:20
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"Ситуація непроста": росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку, - Волошин Фото: Сили оборони дають відсіч загарбникам у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ситуація на Запорізькому напрямку непроста. Російські окупанти продовжують обстріли, проводять невелику кількість штурмових дій, а біля села Кам'янське ворог перегруповує сили та засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на Запорізькому напрямку, і, зокрема, на Гуляйпільському та Оріховському напрямках, ситуація доволі непроста, але вона мало змінюється. Приблизно тиждень ситуація однакова - противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами-камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій.

"Зокрема, щодо Кам'янського, то противник тут наразі проводить перегрупування сил і засобів, а Сили оборони України намагаються його вибити з Кам'янського і втримати ті позиції, які в нас ще є в цьому населеному пункті", - зазначив Волошин.

Речник додав, що ворог активно застосовує авіацію для того, щоб інші населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, максимально зруйнувати та створити "чорну смугу" для подальшого просування.

&quot;Ситуація непроста&quot;: росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку, - Волошин

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у другій половині липня російські загарбники активізували штурмові дії у Василівському районі Запорізької області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити оборону в цьому районі.

Підрозділи 210-го окремого штурмового полку провели успішну штурмову операцію та відкинули ворога у Запорізькій області.

31 липня аналітики проєкту Deep State повідомили про начебто окупацію села Кам’янське. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

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