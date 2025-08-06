"Ситуація непроста": росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку, - Волошин

Про це повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на Запорізькому напрямку, і, зокрема, на Гуляйпільському та Оріховському напрямках, ситуація доволі непроста, але вона мало змінюється. Приблизно тиждень ситуація однакова - противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами-камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій.

"Зокрема, щодо Кам'янського, то противник тут наразі проводить перегрупування сил і засобів, а Сили оборони України намагаються його вибити з Кам'янського і втримати ті позиції, які в нас ще є в цьому населеному пункті", - зазначив Волошин.

Речник додав, що ворог активно застосовує авіацію для того, щоб інші населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, максимально зруйнувати та створити "чорну смугу" для подальшого просування.