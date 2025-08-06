ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Ситуация непростая": россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин

Среда 06 августа 2025 02:20
UA EN RU
"Ситуация непростая": россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин Фото: Силы обороны дают отпор захватчикам в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ситуация на Запорожском направлении непростая. Российские оккупанты продолжают обстрелы, проводят небольшое количество штурмовых действий, а возле села Каменское враг перегруппировывает силы и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на Запорожском направлении, и, в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, ситуация довольно непростая, но она мало меняется. Примерно неделю ситуация одинаковая - противник продолжает обстрелы, продолжает удары дронами-камикадзе, применяет авиацию, а также проводит небольшое количество штурмовых действий.

"В частности, относительно Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что враг активно применяет авиацию для того, чтобы другие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, максимально разрушить и создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.

&quot;Ситуация непростая&quot;: россияне перегруппировываются на Запорожском направлении, - Волошин

Ситуация на фронте

Напомним, во второй половине июля российские захватчики активизировали штурмовые действия в Васильевском районе Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить оборону в этом районе.

Подразделения 210-го отдельного штурмового полка провели успешную штурмовую операцию и отбросили врага в Запорожской области.

31 июля аналитики проекта Deep State сообщили о якобы оккупации села Каменское. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО