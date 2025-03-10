Ситуація не критична. Що з позиціями ЗСУ в Курській області і навіщо ворогу А-50 в повітрі

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Українським військовим в серпні 2024 року вдалося зайти на територію Курської області РФ та встановити контроль над деякою її територією, зокрема над містом Суджа - адміністративним районним центром Суданського району.

Як пояснювало військово-політичне керівництво України, мета цієї операції - примусити росіян до справедливого миру та не допустити наступ ворога в Сумській області, який він планував.

За сім місяців російські військові повернули контроль над більшою частиною територій. Росіяни перейшли в контрнаступ після місяця курської операції. Зокрема для контрнаступальних дій ворог залучив у регіоні тисячі північнокорейських військових.

Останніми тижнями ситуація загострилася. Наприкінці лютого 2025 року почала з'являтися інформація про те, що ворожа армія нібито прорвалася через український рубіж оборони і нібито закріпилася в селі Новеньке Сумської області.

Росіяни тиснуть з різних боків. Що відбувається в Курській області

Як пояснював керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, задум росіян прогнозований та зрозумілий - спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, аби вплинути на логістику Сил оборони України.

"Але цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значні втрати штурмовим групам ворога. Бої в зоні кордону і прикордоння тривають.", - зазначив Коваленко.

Як пише російський Telegram-канал Mash мова йде про так звану лінію життя - єдину асфальтовану дорогу між українською Юнаківкою і російською Суджею, щоб ускладнити постачання і логістику ЗСУ.

Мапа: дорога Суджа-Юнаківка під вогневим впливом ворога (Deepstate)

"Дорога Юнаківка - Суджа під контролем ворога. Чи не кожні 5 хвилин пролітають російські FPV-дрони. Вони працюють на нових частотах. Наші артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого. Немає змоги підвезти безпілотники, боєкомплекти", - пише "Суспільне" з посиланням на військового, який тримає оборону на Курщині.

Джерела РБК-Україна підтверджують даний задум ворога та додають, що противник хоче створити оперативне оточення українських військ. Тож зараз вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.

Зараз план агресора, за даними видання, полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа - Суми і тим самим - створити оперативне оточення наших військ.

7 березня 2025 року український проєкт Deepstate зазначив, що наразі найбільш критична обстановка складається на кордоні Курщини та Сумщини, де тривають активні спроби тиску ворога на позиції українських військових.

Аналітики повідомляють, що росіяни зуміли просунутись на Курщині до важливої траси постачання Суми-Суджа зі сходу. Це поставило під загрозу оточення українські війська на російській території.

"В районі Новенького складається найбільш важка ситуація. Противник здійснює накопичення в селі і пробує рухатися на Басівку, за якою відкриється шлях на ККП "Суджа", з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки. Ворог переважає кількісно і це створює свої труднощі", - йдеться в повідомленні Deepstate.



Мапа: Новеньке позначене як "сіра" зона (DeepState)

Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі РБК-Україна пояснює, що окупанти перебувають в Новенькому (Сумська область). А цей населений пункт знаходиться приблизно в 6-7 км від колишнього митного пункту "Юнаківка". Саме з цього пункту пропуску проходить найбільша дорога, яка йде в Курську область.

"І по цій дорозі, мабуть, йде значна частина, 70% точно всього постачання в Курську область. Тому саме це стало причиною успіху росіян в регіоні", - каже Нарожний.

Офіційних заяв від Генштабу про присутність росіян в Новеньокму не було. На мапі Deepstate це село знаходиться в "сірій" зоні. Сьогодні речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що ворог намагається створити зону активних бойових дій на Сумщині, продовжує атакувати в напрямку села і робить спроби закріпитися.

За його словами, в атаку йдуть невеликі штурмові групи військ РФ. Противник заходить на українську територію буквально по кілька людей. Потім вони накопичуються і штурмують. Чи не основна мета ворога - перерізати логістичні шляхи.

Також проходить активізація ворога на правому фланзі Курського угрупування військ Сил Оборони, в районі села Курилівка до державного кордону з Сумщиною. Ціль така ж сама - вихід на додатковий контроль логістики, зазначають аналітики.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни повідомили, що росіяни захопили північний виступ ЗСУ в Курській області та просуваються в районі Суджі. Мовляв, війська РФ взяли під контроль:

Нову Сорочину (18 км на північний захід від Суджі);

Малу Локню (15 км у тому ж напрямку від Суджі);

Лебедівку (в 9 км у тому ж напрямку від Суджі), а також поля між населеними пунктами.

З огляду на дані Deepstate, до цього списку також включається і Мартинівка. При цьому ISW з посиланням на геолоковані кадри додає, що російські військові наблизилися до розташованої за 5 км на північ від Суджі Козачої Локні.

Також масштабні штурмові дії з боку військ РФ відбулися на напрямках із населеного пункту Коренево на Суджу, а також на напрямку Новоіванівки.

Фото: що українські війська, імовірно, вже не контролюють деяку частину території в Курській області на північ від Суджі (карти ISW)

За словами проінформованих джерел РБК-Україна, ширина українського плацдарму в Курській області наразі скоротилась до 11 кілометрів. Ведення оборони та бойових дій там ускладнює лісова місцевість та масове застосування ворогом дронів на оптоволокні.

Однак, як пояснюють співрозмовники, ситуація ще не катастрофічна і оточення українських військ там наразі немає.

Провал російської "операції". Як ворог хотів здійснити вилазку через газову трубу

Згідно з відкритими даними, російські війська спробували проникнути вглиб зайнятої ЗСУ території трубою газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (він не працює з 1 січня).

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай написав на своїй сторінці у Facebook, що українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження та організували засідку для росіян. Так, у вирішальний момент вихід із труби газопроводу завалили, що унеможливило евакуацію ворожої групи. Таким чином, вдалося ліквідувати 80% особового складу противника.

Пізніше про провалену операцію росіян повідомили й на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українські воїни підтвердили знищення російських військових, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі з метою закріпитися на околицях міста.

"Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ. По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", - йдеться в заяві ДШВ.

У мережі пишуть, що перекинутий росіянами загін, який намагався зробити вилазку через газову трубу, становив близько 100 осіб. Втім, дана інформація потребує підтвердження.

Що стало причиною загострення і чи критична ситуація в Курській області

Українські солдати, які поговорили з журналістами New York Times у п'ятницю та суботу, повідомили, що відсутність розвідданих з боку США особливо проблематичне для їх бійців в Курській області, оскільки там російські та північнокорейські війська наступають та швидко просуваються вперед.

Високопоставлений американський військовий чиновник підтвердив газеті, що українським військам стало складніше атакувати російські сили в цьому районі через відсутність розвідданих від США.

Аналітики ISW у своєму останньому зведенні також вказали на те, що цей період збігся з більш швидким просуванням російських сил у регіоні. Тож аналітики допускають, що призупинення обміну даними з боку США стало значним чинником, що ускладнило роботу ЗСУ на Курському напрямку.

Тим часом британська газета The Telegraph пише, що нібито "десять тисяч українських військових знаходяться під загрозою оточення після того, як російська армія прорвала лінію фронту та наступала на ключову лінію постачання з двох напрямків". Журналісти видання вважають, що ЗСУ в Курській області під загрозою оточення через бан США на розвіддані.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що зараз у Курській області війська РФ намагаються скористатися "вікном можливостей", однак це стосується більше не призупинення обміну розвідданими між США та Україною, а деякою мірою паузи в наданні військової допомоги Києву з боку Вашингтона.

"Йдеться про боєприпаси і все інше, що (США - ред.) перестали надавати. І в якійсь мірі це зіграло свою роль", - каже Нарожний у коментарі РБК-Україна.

Експерт зазначає, що в цілому російські війська використовують стандартну тактику. Противник фронтально в Курській області зміг деяку частину територій собі "відбити". Однак основна проблема в іншому - це те, що ворог зміг наблизитися до лінії постачання ЗСУ і значно ускладнити постачання українського угрупування.

На тлі просування російських військ в Курській області в моніторнигових каналах зявилася інформація, що буцімто після тривалої перерви була зафіксована активність літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 в повітряному просторі РФ. В мережі почали повязувати це з так званою підготовкою агресора до нового мастабного обстріл. Нарожний бачить в цьому іншу мету противника.

Фото: російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (росЗМІ)

"Росіяни А-50 підняли в повітря. І з великою імовірністю він працює саме на Курську область. Він може бачити як повітряні цілі, тобто нашу авіацію, як активно працює в Курській області і там в прикордонні. Так і наземні цілі, бо має можливість на відстані 500-700 км бачити літаки та інші повітряні цілі, а також наземні на відстані десь 300 км. Ось все і основна причина того, чому в нас зараз негарна ситуація в Курській області", - пояснює експерт.

Підсумовуючи, співрозмовник запевняє, що ситуація в Курській області наразі не є критичною.

"Росіяни зараз на цій дорозі на Юнаківку з Новенького запускають дрони, там і з міномета можна "докинути". Тобто стоїть питання як нам з цього Новенького, з цієї лісосмуги насправді, яка знаходиться біля, вибити ворога. І от коли ми усунемо вплив росіян на цю дорогу, ситуація нормалізується. Я думаю, що це питання часу", - зазначає Нарожний.

Він погоджується, що потенційно ЗСУ можуть і надалі утримувати позиції на Курщині, оскільки це дуже важливо для України.

"Це буферна зона для Сумської області і відтягування російських ресурсів з Харківської. Тобто росіяни не можуть піти в атаку на Суми і на Харків поки в нас є ця буферна зона в Курській області", - додає експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський не виключав, що якщо переговори з Росією почнуться, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями. А саме Курську область в обмін на українські території. Однак він не уточнив які.

Також голова української держави припускав, що Курська операція відіграє свою роль під час переговорів щодо завершення війни, на яких наполягає американський прездент Дональд Трамп, виступаючи за "негайне припинення вогню.