Ситуация не критическая. Что с позициями ВСУ в Курской области и зачем врагу А-50 в воздухе

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Украинским военным в августе 2024 года удалось зайти на территорию Курской области РФ и установить контроль над некоторой ее территорией, в частности над городом Суджа - административным районным центром Суданского района.

Как объясняло военно-политическое руководство Украины, цель этой операции - принудить россиян к справедливому миру и не допустить наступление врага в Сумской области, которое он планировал.

За семь месяцев российские военные вернули контроль над большей частью территорий. Россияне перешли в контрнаступление после месяца курской операции. В частности для контрнаступательных действий враг привлек в регионе тысячи северокорейских военных.

В последние недели ситуация обострилась. В конце февраля 2025 года начала появляться информация о том, что вражеская армия якобы прорвалась через украинский рубеж обороны и якобы закрепилась в селе Новенькое Сумской области.

Россияне давят с разных сторон. Что происходит в Курской области

Как объяснял руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, замысел россиян прогнозируемый и понятный - попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, чтобы повлиять на логистику Сил обороны Украины.

"Но этот замысел был известен заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага. Бои в зоне границы и приграничья продолжаются.", - отметил Коваленко.

Как пишет российский Telegram-канал Mash речь идет о так называемой линии жизни - единственной асфальтированной дороге между украинской Юнаковкой и российской Суджей, чтобы усложнить снабжение и логистику ВСУ.

Карта: дорога Суджа-Юнаковка под огневым воздействием врага (Deepstate)

"Дорога Юнаковка - Суджа под контролем врага. Чуть ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны. Они работают на новых частотах. Наши артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники, боекомплекты", - пишет "Суспільне" со ссылкой на военного, который держит оборону на Курщине.

Источники РБК-Украина подтверждают данный замысел врага и добавляют, что противник хочет создать оперативное окружение украинских войск. Поэтому сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.

Сейчас план агрессора, по данным издания, заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск.

7 марта 2025 года украинский проект Deepstate отметил, что сейчас наиболее критическая обстановка складывается на границе Курской и Сумской областей, где продолжаются активные попытки давления врага на позиции украинских военных.

Аналитики сообщают, что россияне сумели продвинуться на Курщине к важной трассе снабжения Сумы-Суджа с востока. Это поставило под угрозу окружения украинские войска на российской территории.

"В районе Новенького складывается наиболее тяжелая ситуация. Противник осуществляет накопление в селе и пробует двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно и это создает свои трудности", - говорится в сообщении Deepstate.



Карта: Новенькое обозначено как "серая" зона (DeepState)

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина объясняет, что оккупанты находятся в Новеньком (Сумская область). А этот населенный пункт находится примерно в 6-7 км от бывшего таможенного пункта "Юнаковка". Именно с этого пункта пропуска проходит самая большая дорога, которая идет в Курскую область.

"И по этой дороге, пожалуй, идет значительная часть, 70% точно всех поставок в Курскую область. Поэтому именно это стало причиной успеха россиян в регионе", - говорит Нарожный.

Официальных заявлений от Генштаба о присутствии россиян в Новеньком не было. На карте Deepstate это село находится в "серой" зоне. Сегодня спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что враг пытается создать зону активных боевых действий на Сумщине, продолжает атаковать в направлении села и предпринимает попытки закрепиться.

По его словам, в атаку идут небольшие штурмовые группы войск РФ. Противник заходит на украинскую территорию буквально по несколько человек. Затем они накапливаются и штурмуют. Едва ли не основная цель врага - перерезать логистические пути.

Также проходит активизация врага на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны, в районе села Куриловка до государственной границы с Сумщиной. Цель такая же - выход на дополнительный контроль логистики, отмечают аналитики.

Между тем в американском Институте изучения войны сообщили, что россияне захватили северный выступ ВСУ в Курской области и продвигаются в районе Суджи. Мол, войска РФ взяли под контроль:

Новую Сорочину (18 км к северо-западу от Суджи);

Малую Локню (15 км в том же направлении от Суджи);

Лебедевку (в 9 км в том же направлении от Суджи), а также поля между населенными пунктами.

Учитывая данные Deepstate, в этот список также включается и Мартыновка. При этом ISW со ссылкой на геолоцированные кадры добавляет, что российские военные приблизились к расположенной в 5 км к северу от Суджи Казачьей Локне.

Также масштабные штурмовые действия со стороны войск РФ произошли на направлениях из населенного пункта Коренево на Суджу, а также на направлении Новоивановки.

Фото: что украинские войска, вероятно, уже не контролируют некоторую часть территории в Курской области к северу от Суджи (карты ISW)

По словам проинформированных источников РБК-Украина, ширина украинского плацдарма в Курской области сейчас сократилась до 11 километров. Ведение обороны и боевых действий там затрудняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне.

Однако, как объясняют собеседники, ситуация еще не катастрофическая и окружения украинских войск там пока нет.

Провал российской "операции". Как враг хотел провести вылазку через газовую трубу

Согласно открытым данным, российские войска попытались проникнуть вглубь занятой ВСУ территории по трубе газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (он не работает с 1 января).

Офицер ВСУ Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook, что украинские десантники знали о планах врага, а потому сыграли на опережение и организовали засаду для россиян. Так, в решающий момент выход из трубы газопровода завалили, что сделало невозможным эвакуацию вражеской группы. Таким образом, удалось ликвидировать 80% личного состава противника.

Позже о проваленной операции россиян сообщили и на странице Десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские воины подтвердили уничтожение российских военных, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи с целью закрепиться на окраинах города.

"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - говорится в заявлении ДШВ.

В сети пишут, что переброшенный россиянами отряд, который пытался совершить вылазку через газовую трубу, составлял около 100 человек. Впрочем, данная информация нуждается в подтверждении.

Что стало причиной обострения и критична ли ситуация в Курской области

Украинские солдаты, которые поговорили с журналистами New York Times в пятницу и субботу, сообщили, что отсутствие разведданных со стороны США особенно проблематично для их бойцов в Курской области, поскольку там российские и северокорейские войска наступают и быстро продвигаются вперед.

Высокопоставленный американский военный чиновник подтвердил газете, что украинским войскам стало сложнее атаковать российские силы в этом районе из-за отсутствия разведданных от США.

Аналитики ISW в своей последней сводке также указали на то, что этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в регионе. Поэтому аналитики допускают, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу ВСУ на Курском направлении.

Между тем британская газета The Telegraph пишет, что якобы "десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения после того, как российская армия прорвала линию фронта и наступала на ключевую линию снабжения с двух направлений". Журналисты издания считают, что ВСУ в Курской области под угрозой окружения из-за бан США на разведданные.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что сейчас в Курской области войска РФ пытаются воспользоваться "окном возможностей", однако это касается больше не приостановления обмена разведданными между США и Украиной, а в некоторой степени паузы в предоставлении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

"Речь идет о боеприпасах и всем остальном, что (США - ред.) перестали предоставлять. И в какой-то степени это сыграло свою роль", - говорит Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Эксперт отмечает, что в целом российские войска используют стандартную тактику. Противник фронтально в Курской области смог некоторую часть территорий себе "отбить". Однако основная проблема в другом - это то, что враг смог приблизиться к линии снабжения ВСУ и значительно усложнить снабжение украинской группировки.

На фоне продвижения российских войск в Курской области в мониторных каналах появилась информация, что якобы после длительного перерыва была зафиксирована активность самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в воздушном пространстве РФ. В сети начали связывать это с так называемой подготовкой агрессора к новому мастабному обстрелу. Нарожный видит в этом другую цель противника.

Фото: российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (росСМИ)

"Россияне А-50 подняли в воздух. И с большой вероятностью он работает именно на Курскую область. Он может видеть как воздушные цели, то есть нашу авиацию, которая активно работает в Курской области и там в приграничье. Так и наземные цели, потому что имеет возможность на расстоянии 500-700 км видеть самолеты и другие воздушные цели, а также наземные на расстоянии где-то 300 км. Вот все и основная причина того, почему у нас сейчас нехорошая ситуация в Курской области", - объясняет эксперт.

Подытоживая, собеседник уверяет, что ситуация в Курской области пока не является критической.

"Россияне сейчас на этой дороге на Юнаковку с Новенького запускают дроны, там и с миномета можно "докинуть". То есть стоит вопрос как нам с этого Новенького, с этой лесополосы на самом деле, которая находится возле, выбить врага. И вот когда мы устраним влияние россиян на эту дорогу, ситуация нормализуется. Я думаю, что это вопрос времени", - отмечает Нарожный.

Он соглашается, что потенциально ВСУ могут и в дальнейшем удерживать позиции на Курщине, поскольку это очень важно для Украины.

"Это буферная зона для Сумской области и оттягивание российских ресурсов из Харьковской. То есть россияне не могут пойти в атаку на Сумы и на Харьков пока у нас есть эта буферная зона в Курской области", - добавляет эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не исключал, что если переговоры с Россией начнутся, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями. А именно Курскую область в обмен на украинские территории. Однако он не уточнил какие.

Также глава украинского государства предполагал, что Курская операция играет свою роль во время переговоров по завершению войны, на которых настаивает американский прездент Дональд Трамп, выступая за "немедленное прекращение огня.