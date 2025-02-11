Зеленський хоче запропонувати РФ обмін частини Курської області на українську територію
Україна може запропонувати Росії обмін територіями. Йдеться про обмін частини Курської області на українську територію, яку контролюють окупанти.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian.
За словами глави держави, якщо переговори з Росією почнуться, то він планує запропонувати Москві прямий обмін територіями. Київ запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.
"Ми обміняємо одну територію на іншу", - зазначив глава держави.
Він уточнив, що ще не знає, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.
"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету", - додав Зеленський.
Курська операція
Нагадаємо, Україна з серпня минулого року веде активні бойові дії в Курській області. ЗСУ, за даними карти Deep State, контролюють понад 400 квадратних кілометрів у російському регіоні.
Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що Курська операція - це сильний козир для України в переговорах. Особливо це стосується країн Глобального Півдня, які вважали Росію "непереможною".
Також голова української держави припускав, що Курська операція відіграє свою роль під час переговорів із Росією щодо завершення війни.
До слова, минулого тижня українські захисники розпочали новий наступ у Курській області. Їм уже вдалося просунутися на окремих ділянках.
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