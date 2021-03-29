Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться минимум до 15 апреля, - Минздрав

В Украине минимум до 15 апреля будет длиться обострения эпидемиологической ситуации. Минздрав ожидает роста количества больных коронавирусом в течение ближайших двух недель.

"Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - сказал Степанов.

Напомним, по данным на конец прошлой недели, в Украине в больницах проходили лечение от коронавируса 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 коек для пациентов с COVID-19.

Главный санврач Украины отметил, что 64 143 больничные койки обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

Отметим, министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область. Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Сегодня ослабления карантина началось в Ивано-Франковской области.

В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и т.д. Что касается ограничений в отношении транспорта, то полномочия передали местным властям.