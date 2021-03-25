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Николаевская область перейдет в "красную" зону с 27 марта

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 17:16
Николаевская область перейдет в "красную" зону с 27 марта Фото: человек в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Николаевской области вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила ужесточение карантина в области с 27 марта.

"Красная зона" означает введение самых жестких карантинных мер. К ним относятся запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на транспорте.

Напомним, сегодня Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону" адаптивного карантина.

На сегодня кроме Николаевской и Черкасской областей в ней находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в Черкасской области еще вчера рекомендовали ужесточить карантин, но областной центр заявил, что не будет закрывать заведения и непродовольственные магазины.

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