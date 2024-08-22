Ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, але загроза зберігається, - ДПСУ

Оборонні сили України повністю контролюють кордон з Білоруссю. Провокаційних дій з боку сусідньої країни не зафіксовано, однак загроза залишається актуальною через вплив Москви на Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, і українські сили оборони повністю контролюють лінію кордону. Провокацій або нестандартних ситуацій за останній час не було.

"Треба розуміти, що наші розвідники постійно спостерігають за тим, що відбувається на території Білорусі, щоб оперативно реагувати на можливі загрози. Загалом, цей напрямок залишається загрозливим, оскільки Білорусь продовжує бути під впливом Росії, яка може тиснути на Мінськ для більш масштабної участі у війні проти України," - підкреслив Демченко.

Він також наголосив на тому, що оборонні роботи на кордоні тривають, включаючи інженерно-фортифікаційні заходи для підготовки до можливих атак.

"Ми не бачимо руху білоруської техніки чи військ на лінії кордону, однак не виключаємо, що Білорусь може утримувати свої сили ближче до кордону на вимогу Кремля. Ситуація постійно моніториться, щоб своєчасно реагувати на потенційні виклики", - резюмував речник.