Ситуация на границе с Беларусью стабильна, но угроза сохраняется, - ГПСУ
Оборонные силы Украины полностью контролируют границу с Беларусью. Провокационных действий со стороны соседней страны не зафиксировано, однако угроза остается актуальной из-за влияния Москвы на Минск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и украинские силы обороны полностью контролируют линию границы. Провокаций или нестандартных ситуаций в последнее время не было.
"Нужно понимать, что наши разведчики постоянно наблюдают за происходящим на территории Беларуси, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы. В общем, это направление остается угрожающим, поскольку Беларусь продолжает быть под влиянием России, которая может давить на Минск для более масштабного участия в войне против Украины," - подчеркнул Демченко.
Он также отметил, что оборонные работы на границе продолжаются, включая инженерно-фортификационные мероприятия для подготовки к возможным атакам.
"Мы не видим движения белорусской техники или войск на линии границы, однако не исключаем, что Беларусь может удерживать свои силы ближе к границе по требованию Кремля. Ситуация постоянно мониторится, чтобы своевременно реагировать на потенциальные вызовы", - резюмировал представитель.
Обострение ситуации на украинско-белорусской границе
Стоит напомнить, что накануне самопровозглашённому президенту Беларуси привиделись украинские беспилотники, якобы "перекрывшие воздушное пространство". Поэтому белорусский диктатор стал намекать на вероятные прямые боевые действия с Украиной.
Позже диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии на границу с Украиной и связал это с тем, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.
Стоит отметить, что столь неоднозначные заявления Лукашенко стали усиливаться на фоне украинского прорыва Курской области РФ.
К слову, недавно он заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну, назвав кровавую агрессию России против Украины - "драчкой".
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