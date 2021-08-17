Ситуация в Кабуле: остались посольства только трех стран
Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.
Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников.
Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".
В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.
Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.
Отметим, президент Америки Джо Байден заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран.