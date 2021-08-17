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Ситуация в Кабуле: остались посольства только трех стран

Новина українською →
Кабул, Вторник 17 августа 2021 10:08
Ситуация в Кабуле: остались посольства только трех стран Фото: в Кабуле остались только посольства России, Китая и Пакистана (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.

Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников.

Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.

Отметим, президент Америки Джо Байден заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

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