Ситуация в Кабуле: остались посольства только трех стран

Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.

Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников.

Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.