"Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана и призвал вернуться к работе

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Согласно выпущенного заявления, талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", - говорится в заявлении талибов, через два дня после того, как они захватили столицу Афганистана и установили свою власть.