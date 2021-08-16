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Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран

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США, Понедельник 16 августа 2021 23:38
Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по столу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.

Также президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.

Ранее мы писали, что США отправляют в Афганистан еще тысячу военных.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане.

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