Ситуація в Кабулі: залишились посольства тільки трьох країн

Афганістан перейшов під управляння "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. В Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC .

Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.

Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників.

Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.