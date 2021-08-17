Ситуація в Кабулі: залишились посольства тільки трьох країн
Афганістан перейшов під управляння "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. В Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.
Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників.
Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".
У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.
Нагадаємо, "Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи.
Зазначимо, президент Америки Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.