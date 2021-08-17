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Ситуація в Кабулі: залишились посольства тільки трьох країн

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Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 10:08
Ситуація в Кабулі: залишились посольства тільки трьох країн Фото: в Кабулі залишилися тільки посольства Росії, Китаю і Пакистану (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Афганістан перейшов під управляння "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. В Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.

Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників.

Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Нагадаємо, "Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи.

Зазначимо, президент Америки Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.

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