Ситуация у границ из-за войск РФ: Кулеба назвал "красную линию" Украины

Он надеется, что дипломатические меры помогут избежать этой ситуации.

"Красная линия - это граница. Если РФ пересекает границу, тогда она должна понести последствия", - заявил он.

По словам Кулебы, все действия направлены на то, чтобы демотивировать РФ к обострению ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия дополнительно перебросила в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных. А всего до конца апреля у границ Украины может быть до 110 тысяч российских военных, сообщили в Минобороны страны.