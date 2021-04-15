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Ситуація біля кордонів через війська РФ: Кулеба назвав "червону лінію" України

Автор: Анастасія Рокитна

Росія продовжує стягувати до українських кордонів війська. У Міністерстві закордонних справ України назвали "червону лінію" країни.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.

Він сподівається, що дипломатичні заходи допоможуть запобігти цій ситуації.

"Червона лінія України - це державний кордон. Якщо РФ пересікає кордон, тоді вона має понести наслідки", - заявив він.

За словами Кулеби, усі дії напрямлені на те, щоб демотивувати РФ до загострення ситуації.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула додатково в окупований Крим 15-25 тисяч своїх військових. А загалом до кінця квітня біля кордонів України може бути до 110 тисяч російських військових, повідомили у Міноборони країни.

Раніше Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни.

Зазначимо, голова ЦРУ не виключає вторгнення Росії на територію України. Там кажуть, що це може бути обмежене вторгнення.

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