Ситуація біля кордонів через війська РФ: Кулеба назвав "червону лінію" України

Росія продовжує стягувати до українських кордонів війська. У Міністерстві закордонних справ України назвали "червону лінію" країни.
Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.
Він сподівається, що дипломатичні заходи допоможуть запобігти цій ситуації.
"Червона лінія України - це державний кордон. Якщо РФ пересікає кордон, тоді вона має понести наслідки", - заявив він.
За словами Кулеби, усі дії напрямлені на те, щоб демотивувати РФ до загострення ситуації.
Раніше повідомлялося, що Росія перекинула додатково в окупований Крим 15-25 тисяч своїх військових. А загалом до кінця квітня біля кордонів України може бути до 110 тисяч російських військових, повідомили у Міноборони країни.
Раніше Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни.
Зазначимо, голова ЦРУ не виключає вторгнення Росії на територію України. Там кажуть, що це може бути обмежене вторгнення.