Ситуація на фронті: де тривають найзапекліші бої

Станом на 22:00 19 січня зафіксовано 135 бойових зіткнень. Українські захисники стримують спроби противника просунутися вглиб території, завдаючи йому значних втрат.

Протягом дня ворог застосував дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб, задіяв 4786 дронів-камікадзе та здійснив 3088 обстрілів по позиціях Сил оборони і населених пунктах.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Від початку доби зафіксовано один авіаудар із застосуванням чотирьох керованих бомб. Противник провів 74 обстріли, включно з чотирма ударами з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Ворог 11 разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного та Дігтярного, а також у напрямку Ізбицького. Чотири бойові зіткнення тривають.

Східні напрямки

На Куп'янському напрямку зафіксовано три спроби наступу в районі Степової Новоселівки та в бік Голубівки. На Лиманському напрямку відбулося дев'ять атак біля Новоєгорівки, Новоселівки, Шандриголового, Колодязя і Зарічного.

На Слов'янському напрямку відбито п'ять штурмів у районі Дронівки та в напрямку Платонівки. На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки в бік Привілегії та Бондарного.

Костянтинівка та Покровськ

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався наступати в районах Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Костянтинівки і Новопавлівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 34 атаки. Бої точилися в районах Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Вдалого, Молодецького, Оріхового та в напрямку Філії. У чотирьох локаціях зіткнення тривають.

За попередніми даними, на цій ділянці знешкоджено 93 військовослужбовці противника, з них 37 - безповоротно.

Також знищено 13 одиниць автотехніки, 62 БПЛА, наземний дрон, три антени, термінал супутникового зв'язку, чотири пункти управління безпілотниками та вісім укриттів.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку противник п'ять разів безуспішно намагався прорвати оборону біля Вербового, Єгорівки та Красногорського.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 атак у районах Гуляйполя, Солодкого та в напрямках Добропілля, Варварівки та Святопетрівки, один бій триває.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку ворог одного разу безрезультатно намагався покращити тактичне положення.

На решті ділянок фронту суттєвих змін не відмічено.