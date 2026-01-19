Ситуация на фронте: где идут самые ожесточенные бои

По состоянию на 22:00 19 января зафиксировано 135 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему значительные потери.

В течение дня враг применил две ракеты, совершил 70 авиационных ударов с использованием управляемых авиабомб, задействовал 4786 дронов-камикадзе и осуществил 3088 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток зафиксирован один авиаудар с применением четырех управляемых бомб. Противник провел 74 обстрела, включая четыре удара из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Враг 11 раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного и Дегтярного, а также в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

Восточные направления

На Купянском направлении зафиксированы три попытки наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Голубовки. На Лиманском направлении произошло девять атак возле Новоегоровки, Новоселовки, Шандриголово, Колодца и Заречного.

На Славянском направлении отражены пять штурмов в районе Дроновки и в направлении Платоновки. На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки в сторону Привилегии и Бондарного.

Константиновка и Покровск

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался наступать в районах Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении зафиксированы 34 атаки. Бои шли в районах Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового и в направлении Филиала. В четырех локациях столкновения продолжаются.

По предварительным данным, на этом участке обезврежены 93 военнослужащих противника, из них 37 — безвозвратно.

Также уничтожены 13 единиц автотехники, 62 БПЛА, наземный дрон, три антенны, терминал спутниковой связи, четыре пункта управления беспилотниками и восемь укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении противник пять раз безуспешно пытался прорвать оборону возле Вербового, Егоровки и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении зафиксированы 20 атак в районах Гуляйполя, Сладкого и в направлениях Доброполья, Варваровки и Святопетровки, один бой продолжается.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано. В Приднепровском направлении враг однажды безрезультатно пытался улучшить тактическое положение.

На остальных участках фронта существенных изменений не отмечено.