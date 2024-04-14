Ситуація на фронті ускладнюється. Зеленський назвав напрямок

"Фронт. Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями - і особливо на донецьких напрямках – важчає. Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта", - сказав глава держави у вечірньому зверненні.

За цей тиждень, за словами Зеленського, особливо заслуговують на вдячність:

58-ма окрема мотопіхотна бригада;

68-ма окрема єгерська бригада;

148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ;

55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ";

підрозділи "Кракен", "Артан" та 9-й департамент ГУР.

"Слава кожному й кожній, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору! Слава всім, хто робить нашу державу міцнішою. Всім у світі, хто допомагає, я дякую", - додав президент.