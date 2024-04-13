Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої, - Міноборони

Село Богданівка у Бахмутському районі, розташоване неподалік Часового Яру, продовжує залишатися під контролем українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Богданівка зараз під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Вночі, за даними Міноборони, штурмові групи ворога пробилися на північну околицю села.

"Іде бій, ворог не припиняє штурмів", - зазначили в міністерстві.

Ситуація в районі Часового Яру

13 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що російські війська захопили село Богданівка, розташоване в Часовоярській міській громаді Бахмутського району Донецької області.

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої (deepstatemap.live)

У свою чергу, російські пропагандисти пишуть про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, проте не підтверджує змін лінії фронту.

Зазначимо, що в Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.