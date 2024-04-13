ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої, - Міноборони

Донбас, Субота 13 квітня 2024 11:03
UA EN RU
Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої, - Міноборони Фото: Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Село Богданівка у Бахмутському районі, розташоване неподалік Часового Яру, продовжує залишатися під контролем українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Богданівка зараз під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Вночі, за даними Міноборони, штурмові групи ворога пробилися на північну околицю села.

"Іде бій, ворог не припиняє штурмів", - зазначили в міністерстві.

Ситуація в районі Часового Яру

13 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що російські війська захопили село Богданівка, розташоване в Часовоярській міській громаді Бахмутського району Донецької області.

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої, - Міноборони

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої (deepstatemap.live)

У свою чергу, російські пропагандисти пишуть про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, проте не підтверджує змін лінії фронту.

Зазначимо, що в Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України Бахмут Війна в Україні
NEWS
Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень
Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський