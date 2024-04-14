Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом, але ЗСУ зривають ці плани

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров додав, що відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку, які дають відсіч агресору, та нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях.

"Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута. Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою", - розповів міністр.

Ситуація під Бахмутом

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Крім того, нещодавно в мережі поширювалася інформація про захоплення села Богданівка у Бахмутському районі. Але в Міноборони це заперечили і заявили, що Богданівка залишається під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.

Більше про ситуацію на фронті станом на 14 квітня - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

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