Ситуация на фронте усложняется. Зеленский назвал направление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых направлениях фронта последними начала усложняться ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни - и особенно на донецких направлениях - становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта", - сказал глава государства в вечернем обращении.
За эту неделю, по словам Зеленского, особенно заслуживают признательности:
"Слава каждому и каждой, кто делает все, чтобы Украина защитила себя от российского террора! Слава всем, кто делает наше государство более крепким. Всех в мире, кто помогает, я благодарю", - добавил президент.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ к Краматорской агломерации.
По словам министра обороны Рустема Умерова, россияне пытаются прорваться западнее Бахмута, но украинские военные срывают эти планы, несмотря на численное преимущество врага.
Также на днях в сети распространялась информация о захвате Богдановки в Бахмутском районе. В Минобороны это опровергли и заявили, что Богдановка остается под контролем ВСУ, но там идут тяжелые бои.
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