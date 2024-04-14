Ситуация на фронте усложняется. Зеленский назвал направление

"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни - и особенно на донецких направлениях - становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта", - сказал глава государства в вечернем обращении.

За эту неделю, по словам Зеленского, особенно заслуживают признательности:

58-я отдельная мотопехотная бригада;

68-я отдельная егерская бригада;

148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ;

55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь";

подразделения "Кракен", "Артан" и 9-й департамент ГУР.

"Слава каждому и каждой, кто делает все, чтобы Украина защитила себя от российского террора! Слава всем, кто делает наше государство более крепким. Всех в мире, кто помогает, я благодарю", - добавил президент.