Ситуація на фронті сьогодні 5 червня

"Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе", - розповів Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку було відбито атаку в Серебрянському лісі. Бої тривають в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку триває боєзіткнення. Дві атаки відбили районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог безуспішно намагається наблизитися до позицій наших бійців у районі Білої Гори.

На Покровському напрямку росіяни здійснюють спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, ще п'ять тривають.

На Курахівському напрямку військові відбивають штурм у районі Георгіївки.

На Времівському напрямку продовжуються два боєзіткнення біля Урожайного. Ворог при підтримці танків та двох БМП намагався прорвати нашу оборону. Бій продовжується.

На Оріхівському напрямку росіяни намагались просунутись в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські терористи нещодавно просунулись поблизу Вовчанська на півночі Харківської області. Водночас ворог визнав, що наступальні операції сповільнились.

Протягом минулої доби, 4 червня, згідно з даними Генштабу ворог втратив 1280 одиниць особового складу. Загалом під час війни було ліквідовано більше 513 тисяч терористів.