Ситуация на фронте сегодня 5 июня

С начала суток, 5 июня, на фронте зафиксировано 38 боевых столкновений. На Покровском направлении продолжаются 5 вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Оккупанты совершили два авиаудара с применением шести КАБов, 550 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе", - рассказал Генштаб.
На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.
На Лиманском направлении была отражена атака в Серебрянском лесу. Бои продолжаются в районах Невского и Серебрянского лесничества.
На Северском направлении продолжается боестолкновение. Две атаки отбили районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села Выемка.
На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клищеевки.
На Торецком направлении враг безуспешно пытается приблизиться к позициям наших бойцов в районе Белой Горы.
На Покровском направлении россияне осуществляют попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять продолжаются.
На Кураховском направлении военные отражают штурм в районе Георгиевки.
На Времовском направлении продолжаются два боестолкновения возле Урожайного. Враг при поддержке танков и двух БМП пытался прорвать нашу оборону. Бой продолжается.
На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении россияне пытаются вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потерь позиций не допущено.
Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), российские террористы недавно продвинулись вблизи Волчанска на севере Харьковской области. В то же время враг признал, что наступательные операции замедлились.
За прошедшие сутки, 4 июня, согласно данным Генштаба враг потерял 1280 единиц личного состава. Всего во время войны было ликвидировано более 513 тысяч террористов.
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