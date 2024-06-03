Ситуація на фронті сьогодні 3 червня

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог активних штурмових дій не проводив. Наші бійці нарощують оборонні спроможності.

На Куп'янському напрямку продовжується атака росіян в районі Невського. Ситуація напружена.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався наблизитись до позицій Сил оборони в районі Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили уже 5 спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито атаку ворога в районі Кліщіївки. Наразі бої тривають біля Іванівського. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація й надалі загострена. Наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського.

На Курахівському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Парасковіївки та Водяного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби росіян просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придністровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додав Генштаб.

Наступ Росії

На початку травня Російська Федерація розпочала наступ на півночі Харківської області. Ворог дійшов до Вовчанська й наразі контролює близько 30% його території.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), терористи ймовірно просунулись на Харківському напрямку, Донбасі та районі Кринок.