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Ситуація на фронті сьогодні 3 червня

Фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку поточної доби, 3 червня, зафіксовано 28 бойових зіткнень. Ворог здійснив 472 обстріли позицій наших бійців та населених пунктів із різних типів озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог активних штурмових дій не проводив. Наші бійці нарощують оборонні спроможності. 

На Куп'янському напрямку продовжується атака росіян в районі Невського. Ситуація напружена. 

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався наблизитись до позицій Сил оборони в районі Тернів. 

На Сіверському напрямку росіяни здійснили уже 5 спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито атаку ворога в районі Кліщіївки. Наразі бої тривають біля Іванівського. Ситуація контрольована. 

На Покровському напрямку ситуація й надалі загострена. Наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. 

На Курахівському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Парасковіївки та Водяного. Сили оборони контролюють ситуацію. 

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби росіян просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придністровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок. 

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додав Генштаб. 

Наступ Росії 

На початку травня Російська Федерація розпочала наступ на півночі Харківської області. Ворог дійшов до Вовчанська й наразі контролює близько 30% його території

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), терористи ймовірно просунулись на Харківському напрямку, Донбасі та районі Кринок. 

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