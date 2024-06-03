RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на фронте сегодня 3 июня

Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток, 3 июня, зафиксировано 28 боевых столкновений. Враг совершил 472 обстрела позиций наших бойцов и населенных пунктов из разных типов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг активных штурмовых действий не проводил. Наши бойцы наращивают оборонительные возможности. 

На Купянском направлении продолжается атака россиян в районе Невского. Ситуация напряженная. 

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался приблизиться к позициям Сил обороны в районе Тернов. 

На Северском направлении россияне совершили уже 5 попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре - продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отбита атака врага в районе Клищеевки. Сейчас бои продолжаются возле Ивановского. Ситуация контролируемая. 

На Покровском направлении ситуация и в дальнейшем обостренная. Сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. 

На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Парасковиевки и Водяного. Силы обороны контролируют ситуацию. 

На Ореховском направлении остановлены две попытки россиян продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.

На Приднестровском направлении отбита атака врага в районе Крынок. 

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавил Генштаб. 

Наступление России 

В начале мая Российская Федерация начала наступление на севере Харьковской области. Враг дошел до Волчанска и сейчас контролирует около 30% его территории

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), террористы вероятно продвинулись на Харьковском направлении, Донбассе и районе Крынок. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине