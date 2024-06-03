ЗСУ могли уразити об'єкти РФ у двох областях, ворог тисне на кількох напрямках: карти ISW

Сили оборони України, вірогідно, уразили військові об'єкти у російських Бєлгородській та Курській областях, зокрема колону техніки. Між тим фіксується просування окупантів на Харківському напрямку, на Донбасі та біля Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Вовчанська 2 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що окупанти нещодавно незначно просунулися в полях на північ і схід від Стариці під час механізованого штурму населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито безуспішно контратакують у північному та центральному Вовчанську та в лісових масивах між Глибоким і Лук'янцями.

Російський блогер заявив, що бої у Вовчанську та поблизу Липців (на північ від Харкова) стають позиційними.

Повідомляється, що українські війська завдали ударів по російських військових об'єктах у Бєлгородській та Курській областях (РФ) 1 та 2 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ завдали удару по колоні російської техніки в Суджі Курської області (приблизно 5 км від українського кордону в найближчій точці).

В Міноборони РФ розповідали, що російські війська нібито знищили український безпілотник над Курською областю.

Один російський "воєнкор" критикував війська РФ за те, що вони продовжують використовувати машини в довгих колонах, незважаючи на неодноразові випадки українських ударів по колонах техніки протягом війни.

В обліковому записі у Twitter українські джерела заявили, що колона складалася з 18 російських автомобілів.

2 червня російські офіційні особи та "воєнкори" заявили, що українські війська завдали РСЗВ удару по Шебекіно Бєлгородської області (приблизно в 5 км від кордону), в результаті чого загинув заступник голови Корочанського району Ігор Нечипоренко та було поранено кількох районних і селищних голів.

В іншому обліковому записі у Twitter із відкритим джерелом із посиланням на фотографії та зображення було заявлено, що українські війська завдали удару по російській базі постачання в промисловому районі Шебекіно.

Українські офіційні особи не коментували ці удари станом на публікацію цього звіту, й аналітики ISW не можуть незалежно підтвердити системи, використані для цих ударів, або цілі цих ударів, йдеться у публікації.

"ISW не знайшло жодних доказів того, що українські сили використовували під час цих ударів зброю, надану Заходом", - додали експерти.

Українські війська продовжують зміцнювати оборону в Сумській області проти загрози можливих майбутніх наступальних операцій Росії.

Речник оперативного командування "Північ" Вадим Мисник 2 червня заявив, що ЗСУ зміцнюють і вдосконалюють свої оборонні рубежі, в тому числі другий і третій рубежі оборони в Сумській області.

Мисник також зазначив, що українські сили визначають загрозливі напрямки та враховують місцевий рельєф при будівництві укріплень.

Російський "воєнкор" заявив, що військове командування РФ перекидає до Курської області невизначену кількість сил.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 2 червня продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до 300 метрів на південь від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Бої тривалипоблизу Стельмахівки, Мясожарівки та Андріївки, біля Дружелюбівки, Невського, Тернів, біля Діброви та Серебрянського лісу 1 і 2 червня.

Операція №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 1 і 2 червня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Виїмки.

В Міноборони РФ стверджували, що російські сили нібито відбили українську контратаку біля Роздолівки, а російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська начебто просунулися на позиції за 2,7 км від Вимки.

Російське джерело, яке називає себе співробітником російських спецслужб, стверджує, що ЗСУ обстріляли з HIMARS гіпсовий завод "Кнауф" в окупованому Соледарі.

Джерело стверджує, що там дислокуються підрозділи російської 200-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ, і що в результаті удару HIMARS загинули 4 і поранено 7 російських військовослужбовців.

Користувачі соціальних мереж поширили кадри, які нібито показують наслідки удару по заводу "Кнауф", і стверджували, що атака могла зачепити більше російських елементів.

Російські джерела стверджували, що війська РФ незначно просунулися в північно-східній частині Часового Яру і навколо нього 1 і 2 червня, але в ISW не знайшли відповідних доказів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до центральної Калинівки, у полі на північний схід від Калинівки, на південь від Часового Яру та на північний схід від Часового Яру.

Війська РФ 1 і 2 червня продовжували наступальні операції у східній частині Часовому Яру та поблизу Калинівки, Богданівки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

Російський блогер стверджував, що війська РФ використовують термобаричну артилерію ТОС-1А і ТОС-2, щоб змусити українські сили залишити позиції в південно-східному мікрорайоні Каналу, і що ЗСУ контратакували в східному мікрорайоні Каналу.

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки 1 і 2 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, показують, що загарбники незначно просунулися в полі на захід від Соловйового.

Російські "воєнкори" по-різному стверджували про масштаби просування росіян поблизу Сокіла, дехто стверджував, що війська РФ просунулися на 1-1,5 км поблизу населеного пункту, а інші блогери розповідали, що бої точилися на околицях Сокіла.

Війска РФ продовжували наступальні дії в районі Новоолександрівки та Сокіла, біля Уманського та Яснобродівки, біля Нетайлового 1 і 2 червня.

В Міноборони РФ оголосили, що війська РФ нібито захопили Уманське, і стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Новоолександрівки, Соловйового, Сокіла та Новопокровськог.

Війська РФ нещодавно здійснили обмежене просування на південний захід від міста Донецька в умовах триваючих наступальних операцій.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, показали, що окупанти просунулися на північ від Володимирівки.

1 і 2 червня російські загарбники здійснили наступ на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Водяного, Костянтинівки та Парасковіївки.

Російські джерела стверджували, що путінські війська нібито просунулися поблизу адмінкордону Донецької і Запорізької областей, але в ISW не знайшли доказів, які підтверджують ці твердження.

Війська РФ 1 та 2 червня продовжували наступальні операції поблизу Старомайорського та Урожайного, і в Міноборони РФ стверджували, що російські війська нібито зайняли невизначені вигідні позиції 2 червня.

Пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські підрозділи просунулися далі на північ у Старомайорське, та просунулися на східну околицю населеного пункту.

"Воєнкор" розповідав, що війська РФ начебто захопили більшу частину Старомайрського, і зазначив, що активні дії українських безпілотників FPV перешкоджають просуванню 5-ї танкової бригади (36-ї ОВС РФ) поблизу Урожайного.

Інший російський блогер заявив, що війська РФ використовують нову тактику "каруселі" під час рейдів на Урожайне. Вона нібито дозволяє російським танкам безперервно обстрілювати українські сили.

"Південна вісь"

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися в західній Запорізькій області, але 2 червня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на північ від Мирного (на північний захід від Роботиного), хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

1 і 2 червня тривали позиційні бої поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на східній частині Херсонської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в північні Кринки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська 1 і 2 червня відбили російські наземні атаки поблизу Кринок.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ "надзвичайно активні" на островах у дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 2 червня повідомили, що протягом доби фіксувалося 60 бойових зіткнень на фронті.

У військовому командуванні зазначили, що Покровський напрямок залишається найбільш активним за кількістю російських атак. Так, загарбники там концентрують свою активність у районах Новоолександрівки та Сокола.