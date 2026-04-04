Ситуація на фронті для Сил Оборони є найкращою за останні 10 місяців, - ISW

Цитуючи президента Володимира Зеленського, в Інституті вивчення війни наголосили, що ворог раніше використовував погану видимість під час туману для проведення атак та інфільтрації - явище, яке перешкоджає діяти українським безпілотникам та дозволяє окупантам проводити наземні операції.

"Україна також досягла тактичних та оперативних успіхів, які можуть дедалі більше генерувати стратегічні наслідки протягом кінця зими 2025 року та початку весни", - йдеться у звіті ISW.

Також повідомляється про те, що українські війська почали досягати значних тактичних успіхів на півдні України наприкінці січня 2026 року, що створило каскадні оперативні наслідки на фронті та змусило росіян вибирати між захистом від українських контратак або розподілом людських ресурсів та сил на інші ділянки фронту.

Раніше ISW оцінювала, що українські контратаки могли навіть зірвати російські плани щодо наступальної кампанії весна-літо 2026 року.

"Російські чиновники неодноразово намагалися поширити хибний наратив про те, що українські лінії фронту знаходяться на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які Росія не може забезпечити військовим шляхом. Однак нещодавні успіхи України свідчать про те, що Україні не загрожує колапс", - додали в Інституті вивчення війни.

Ще у звіті йдеться про те, що зусилля України в галузі технологічних інновацій дедалі більше призводять до наслідків проти Росії. Лише удари українських безпілотників убили або тяжко поранили 33 988 російських військовослужбовців у березні 2026 року, а українська артилерія та інші удари ліквідували ще 1363 окупантів.