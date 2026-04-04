У Силах оборони готують зміни до БЗВП: фокус - на роботі з дронами

У Силах оборони України планують змінити підготовку військовослужбовців. Основний акцент зроблять на технологічних навичках і протидії ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, в умовах, коли противник має подвійну перевагу в особовому складі та техніці, для Сил оборони України ключовим стає якість підготовки військових, збереження їхнього життя та ефективне застосування наявного озброєння.

"Війна змінюється щодня. Тож базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема, під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби з ворожими дронами та посилити технологічну складову, фокус - на роботі з БПЛА та протидії ворожим дронам", - зазначив Сирський.

У командуванні також аналізують відгуки курсантів. Окремо увагу зосереджують на індивідуальній підготовці військовослужбовців.

Крім того, триває розосередження полігонів і навчальних центрів. Їх переносять у безпечніші райони та облаштовують укриття. Станом на момент публікації, базову загальновійськову підготовку на власній базі проводять 68 військових частин.