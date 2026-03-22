Військових більше не відправлятимуть на БЗВП за кордон: у Генштабі пояснили причину

Україна більше не відправлятиме військових на базову військову підготовку за кордон.

Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" .

"Велика Британія - перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення", - розповів Межевікін.

Водночас у Генштабі наголошують, що постійно працюють над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном.

"Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", - сказав Межевікін.

Таке рішення українського командування пов’язано із тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду.

За його словами, Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України.

БЗВП в Україні

Нагадаємо, нинішня програма БЗВП - не про вивчення статутів, а про реальну готовність до всіх викликів на полі бою. Рекрутів не тільки забезпечують всім необхідним, але й платять зарплату.

