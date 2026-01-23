Ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася: в "Укренерго" назвали причину

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Сьогодні вранці ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в "Укренерго", головна причина вимушених відключень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.
"Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт", - зазначили в компанії.
В "Укренерго" пояснили, що обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.
Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.
Як зазначили у компанії, енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.
"Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", - додали в "Укренерго".
Енергетики просять українців із розумінням поставитися до ситуації та споживати сьогодні електроенергію максимально раціонально.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні ввели надзвичайну ситуацію в енергетиці. Через наслідки обстрілів та сильні морози ситуація зі світлом в країні, зокрема у Києві, значно погіршилася.
Також на цьому тлі влада вирішила послабити комендантську годину. Це потрібно для того, щоб українці, за потреби, могли у будь-який час дістатися до пункту обігріву чи Пункту незламності.
Сьогодні зранку, 23 січня, у багатьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
Вчора міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.
На тлі цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.
Тим часом МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.