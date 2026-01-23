Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась: в "Укрэнерго" назвали причину

"Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Укрэнерго", главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

"Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт", - отметили в компании.

Почему это происходит?

В "Укрэнерго" объяснили, что оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта.

Для того, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточиваний, грозящих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры вынуждены были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения.

Прогноз "Укрэнерго"

Как отметили в компании, энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов", - добавили в "Укрэнерго".

Энергетики просят украинцев с пониманием отнестись к ситуации и потреблять сегодня электроэнергию максимально рационально.