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Ситуация на Донбассе обострилась: ранен военный

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 13:12
Ситуация на Донбассе обострилась: ранен военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток уже зафиксировано 13 вражеских обстрелов

С начала 2 мая на Донбассе наблюдается обострение ситуации, боевики уже 13 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 обстрелы со стороны оккупационных сил были зафиксированы вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Орехово, Крымское, Пивденное, Горловка и Авдеевка.

Во время обстрелов пророссийские боевики применяли гранатометы различных систем, стрелковое оружие и запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров. В общем оккупанты выпустили по позициям Объединенных сил более 110 мин.

"По имеющейся информации, сегодня один наш герой получил ранения в результате прицельных вражеских обстрелов", - отметили в Минобороны.

Кроме того, подразделения Объединенных сил подавляли вооруженную активность боевиков адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения. Потери среди оккупационных сил уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 30 апреля. Так, в Донецкой и Луганской областях за сутки было зафиксировано 260 взрывов.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Боевики проявляли огневую активность вблизи 9 населенных пунктов.

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