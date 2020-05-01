На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое военных

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупационные силы 13 раз нарушали режим тишины

С начала 1 мая пророссийские боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь, несмотря на режим прекращения огня, в результате чего ранения получили 2 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы применяли против подразделений Объединенных сил запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Богдановка, Водяное, Тарамчук, Каменка, Старогнатовка, Крымское, Пивденное, Хутор Вольный и Травневое.

Отмечается, что украинские военные давали отпор вражеским подразделениям и жестко пресекали действия оккупационных войск. Однако в результате обстрелов были ранены 2 украинских военных.

"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил опубликовали видео уничтожение вражеского автомобиля с боеприпасами. В Луганской области 29 апреля украинские военные из ПТРК уничтожили автомобиль, который подвозил боеприпасы на позиции боевиков. На днях в этом районе погиб украинский военный.