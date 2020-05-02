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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 06:11
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе
Иллюстративное фото ( flickr.com/osce)

На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала 260 взрывов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 30 апреля 215 взрывов в Донецкой области и примерно 45 - в Луганской. Об этом сообщается в отчете СММ от 1 мая, передает РБК-Украина.

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 215), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 25 взрывов).

Отмечается, что большинство взрывов зафиксировано в районах на юго-восток от н. п. Чермалык (подконтрольный Украине, 77 км на юг от Донецка), в пределах 5 км от Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка), а также в районах к юго-востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный Украине, 90 км на юг от Донецка).

В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав больше взрывов (примерно 45), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов).

Чаще всего нарушения режима прекращения огня фиксировались в районах к востоку, юго-востоку и югу от Попасной (подконтрольная Украине, 69 км на запад от Луганска), на юго-восток от н. п. Муратово (подконтрольный Украине, 51 км на северо-запад от Луганска), а также на северо-восток от участка разведения в районе Золотого (подконтрольный Украине, 60 км на запад от Луганска).

Напомним, по информации СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала текущего года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что СММ ОБСЕ должна получить возможность полноценно работать на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

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