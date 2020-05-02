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Ситуація на Донбасі загострилася: поранено війскового

Новини » Надзвичайні події     02.05.2020 - 13:12
Ситуація на Донбасі загострилася: поранено війскового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби вже зафіксовано 13 ворожих обстрілів

З початку 2 травня на Донбасі спостерігається загострення ситуації, бойовики вже 13 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 обстріли з боку окупаційних сил було зафіксовано поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Оріхове, Кримське, Південне, Горлівка та Авдіївка.

Під час обстрілів проросійські бойовики застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів. Загалом окупанти випустили по позиціях Об'єднаних сил понад 110 мін.

"За наявною інформацією, сьогодні один наш герой отримав поранення внаслідок прицільних ворожих обстрілів", - зазначили в Міноборони.

Крім того, підрозділи Об'єднаних сил придушували збройну активність бойовиків адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння. Втрати серед окупаційних сил уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у четвер, 30 квітня. Так, у Донецькій та Луганській областях за добу було зафіксовано 260 вибухів.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено двох українських військовослужбовців. Бойовики проявляли вогневу активність поблизу 9 населених пунктів.

Бойовики на Донбасі з початку доби 9 раз обстріляли позиції ЗСУ, є поранений Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє поранених
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