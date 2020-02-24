Ситуация на Донбассе обострилась, боевики обстреляли мирных жителей

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики активизировались около полуночи

Около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевки Новой.

"Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей.

"Это прерогатива исключительно российских оккупационных войск", - добавили в штабе.

Напомним, на Донбассе в течение суток 23 февраля, по состоянию на 18:00, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики осуществили неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.