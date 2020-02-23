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Боевики с начала суток 13 раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 19:05
Боевики с начала суток 13 раз нарушили перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Талаковки - из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил пять мин, четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин;
  • два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Вильный - из миномета калибра 82 мм - шесть мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин;
  • неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;
  • в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

В штабе сообщили, что сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики осуществили неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.

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