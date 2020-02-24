Ситуація на Донбасі загострилася, бойовики обстріляли мирних жителів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики активізувалися близько півночі

Близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисникам Кіндрашівки Нової.

"Перед обстрілом наших позицій, російські окупанти з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил вдалися до збройних провокацій та нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке", - йдеться в повідомленні.

В ООС наголосили, що ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинкам мирних жителів.

"Це прерогатива виключно російських окупаційних військ", - додали в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби 23 лютого, станом на 18:00, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.