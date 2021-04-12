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Ситуация на Донбассе: названы сроки окончания переброски войск РФ к границе Украины

Автор: РБК-Украина

Концентрация российских войск возле границы Украины завершится до конца апреля. Россия уже перебросила в регион 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что украинская разведка отмечает масштабное перемещение российских войск к границе Украины из удаленных регионов России. "По имеющейся информации, опрокидывания определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", - отметили в Минобороны.

Украинские военные уточнили, что к границе Украины и во временно оккупированный Крым уже переброшено 16 батальонно-тактических групп, включая мотострелковые, танковые и воздушно-десантные подразделения из Южного, Западного и Центрального военных округов РФ.

Основные места развертывания российских войск: полигоны в Воронежской и Брянской областях, а также полигон "Ангарский" в Крыму.

Напомним, 12 апреля в Офисе президента заявили, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.

Отметим, украинская разведка ранее предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Пентагоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один и поддержат ее.

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