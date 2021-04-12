Ситуация на Донбассе: названы сроки окончания переброски войск РФ к границе Украины

Отмечается, что украинская разведка отмечает масштабное перемещение российских войск к границе Украины из удаленных регионов России. "По имеющейся информации, опрокидывания определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", - отметили в Минобороны.

Украинские военные уточнили, что к границе Украины и во временно оккупированный Крым уже переброшено 16 батальонно-тактических групп, включая мотострелковые, танковые и воздушно-десантные подразделения из Южного, Западного и Центрального военных округов РФ.

Основные места развертывания российских войск: полигоны в Воронежской и Брянской областях, а также полигон "Ангарский" в Крыму.