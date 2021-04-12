Ситуація на Донбасі: названі терміни закінчення перекидання військ РФ до кордону України

Концентрація російських військ біля кордону України завершиться до кінця квітня. Росія вже перекинула в регіон 16 тактичних груп мотострілкових, танкових і повітряно-десантних підрозділів.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Відзначається, що українська розвідка відзначає масштабне переміщення російських військ до кордону України з віддалених регіонів Росії. "За наявною інформацією, перекидання певних підрозділів повинно бути завершено до кінця квітня", - відзначили в Міноборони.

Українські військові уточнили, що до кордону України і в тимчасово окупований Крим вже перекинуто 16 батальйонно-тактичних груп, включаючи мотострілкові, танкові і повітряно-десантні підрозділи з Південного, Західного та Центрального військових округів РФ.

Основні місця розгортання російських військ: полігони в Воронезької та Брянській областях, а також полігон "Ангарський" в Криму.