Ситуація на Донбасі: названі терміни закінчення перекидання військ РФ до кордону України

Концентрація російських військ біля кордону України завершиться до кінця квітня. Росія вже перекинула в регіон 16 тактичних груп мотострілкових, танкових і повітряно-десантних підрозділів.
Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Відзначається, що українська розвідка відзначає масштабне переміщення російських військ до кордону України з віддалених регіонів Росії. "За наявною інформацією, перекидання певних підрозділів повинно бути завершено до кінця квітня", - відзначили в Міноборони.
Українські військові уточнили, що до кордону України і в тимчасово окупований Крим вже перекинуто 16 батальйонно-тактичних груп, включаючи мотострілкові, танкові і повітряно-десантні підрозділи з Південного, Західного та Центрального військових округів РФ.
Основні місця розгортання російських військ: полігони в Воронезької та Брянській областях, а також полігон "Ангарський" в Криму.
Нагадаємо, 12 квітня в Офісі президента заявили, що Україні варто очікувати нового військового загострення з боку Росії.
Відзначимо, українська розвідка раніше попередила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.
РБК-Україна раніше повідомляло, що в Пентагоні пообіцяли, що в разі ескалації російської агресії США не залишать Україну один на один і підтримають її.