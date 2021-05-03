Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции возле Катериновки
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня. Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции военных даже на Пасху, 2 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.
В частности сообщается об одном таком нарушении за сутки. Боевики обстреляли позиции ООС в районе Катериновки.
"Недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в штабе ООС зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня по состоянию на сегодняшнее утро.
"Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия", - уточнили в штабе ООС.
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Напомним, Москва выдала жителям оккупированных территорий полмиллиона российских паспортов. Об этом рассказали в МВД России.
Ранее сообщалось, что боевики продолжают минировать поля и дороги на Донбассе.