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Российские оккупанты продолжают минировать поля и дороги на Донбассе

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 19:15
Российские оккупанты продолжают минировать поля и дороги на Донбассе Фото: оккупанты устанавливают мины на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Александр Белоус

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Как отмечается в сообщении, впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях возле Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Чуть дальше от того же населенного пункта выявлено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкий.

Кроме того, 29 апреля, в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, которые принадлежат вооруженным формированием. Еще 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил неподалеку населенного пункта Александровка.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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