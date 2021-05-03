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Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції біля Катеринівки

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 08:14
Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції біля Катеринівки Фото: позиції ООС обстріляли на Великдень (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню. Бойовики на Донбасі обстрілювали українські позиції військових навіть на Великдень, 2 травня.

Про це повідомили у прес-службі штабу ООС у Facebook.

Зокрема повідомляється про одне таке порушення за добу. Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Катеринівки.

"Недалеко від населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС зафіксували ще одне порушення режиму припинення вогню станом на сьогоднішній ранок.

"Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - уточнили в штабі ООС.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, Москва видала жителям окупованих територій півмільйона російських паспортів. Про це розповіли в МВС Росії.

Раніше повідомлялося, що бойовики продовжують мінувати поля і дороги на Донбасі.

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