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Ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется, - МВД Литвы

Автор: РБК-Украина

Ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.

Как отметили в ведомстве, ситуация стабилизировалась, но расслабляться не стоит.

"Мы должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала Билотайте.

Напомним, что официальный Вильнюс 2 августа распорядился не пускать нелегалов в Литву. За 7 дней пересечь границу с Литвой позволили только 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Однако, Билотайте отметила, что некоторые из них - это одни и те же люди.

Ранее президент Литвы одобрил расширение полномочий военных для сдерживания потока нелегалов.

Добавим, что власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

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