Ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується, - МВС Литви

Ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15min .

Як зазначили у відомстві, ситуація стабілізувалася, але розслаблятися не варто.

"Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Але я повинна сказати, що рішення, яке було прийнято 2 серпня, дійсно дало результати", - сказала Білотайте.

Нагадаємо, що офіціальний Вільнюс 2 серпня розпорядився не пускати нелегалів до Литви. За 7 днів перетнути кордон з Литвою дозволили тільки 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їх кількість досягла 1 340. Однак, Білотайте зазначила, що деякі з них - це одні і ті ж люди.