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Президент Литвы одобрил расширение полномочий военных для сдерживания потока нелегалов

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Литва, Пятница 13 августа 2021 16:23
Президент Литвы одобрил расширение полномочий военных для сдерживания потока нелегалов Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому у военных появилось больше полномочий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, для прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента.

Науседа подчеркнул, что правки к закону особенно важны в данный момент, поскольку позволяют наиболее эффективно использовать военную помощь без объявления чрезвычайного положения.

Войска будут иметь больше полномочий только при работе вдоль границы и в местах временного задержания и размещения лиц, незаконно пересекших границу.

Напомним, в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.

Добавим, что власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

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